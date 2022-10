Oentsjerker trekt hondenriem om nek van slachtoffer

di 18 oktober 2022 16.50 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige Oentsjerker ging op 3 augustus 2021 door het lint op de zeedijk bij Harlingen. Hij viel vanuit het niets een man aan. Hij zwiepte een hondenriem om de hals van het slachtoffer en trok eraan. Hij eindigde zijn aanval met een kopstoot en een knietje.

De ZZP'er moest dinsdag voorkomen bij de politierechter in Leeuwarden. Bij aanvang ontkende de man dat hij het had gedaan. Hij had in de agenda gekeken en hij had die dag gewerkt in Leeuwarden en was die avond thuis. Bij de politie had hij destijds anders verklaard. Hij zei toen dat hij het allemaal niet meer wist.

Hondenriem om nek

Het slachtoffer deed bij de politie aangifte nadat hij zwaar was mishandeld door een onbekende. Hij hing 's avonds rond bij het monument Stenen Man op de Westerzeedijk. Hij had ruzie met een jongen en een ex vriendin. Op een zeker moment zag hij een man komen aanrennen vanaf de duinen. Zijn hondenriem deed hij om de hals van het slachtoffer en trok eraan. Het slachtoffer kreeg daarna een kopstoot, kreeg geen lucht meer en er volgde een knietje op de borst.

Kenteken

De mishandeling werd door meerdere getuigen gezien en zij zagen dat de man samen met een vrouw, kinderen en een Stafford-pup was. Eén getuige zag de man in een zwarte Toyota Aygo vertrekken. Hij noteerde het kenteken. Hoewel hij dat niet helemaal goed had gedaan, wist de politie de auto wel te traceren door cijfers om te wisselen. Zij kwamen uit bij de vader van de partner van de verdachte. Ook bleek hij een hondje te hebben. Uit het politieverhoor op het bureau in Sint Annaparochie bleek dat de man wel eens een strandwandeling maakte bij Harlingen maar hij wist verder niet veel meer.

Combinatie

Officier van justitie Ger Strootker eiste een taakstraf van 100 uur. "Dat het slachtoffer is mishandeld dat staat wel vast. De vraag is, heeft deze verdachte het gedaan?" Strootker dacht van wel. Het genoteerde kenteken is daarbij belangrijk. "Het kenteken dat genoemd werd door een getuige bleek niet te kloppen. De politie ging daarna allerlei combinaties af en ze komen uiteindelijk op dit kenteken uit. Twee letters zijn omgedraaid. Die zwarte auto past helemaal bij het signalement. De auto is van de partner van de verdachte, althans van een familielid. Hij staat daar bij hun op de oprit als de politie daar gaat kijken." Na de mishandeling zagen meerdere getuigen de man in de zwarte kleine auto vertrekken.

Fouten

Raadsheer Heiko Eckert vond beredenering over het kenteken 'levensgevaarlijk', vooral ook om dat de eerste combinaties niets opleverden. "De agent gaat vervolgens andere combinaties omdraaien in het kenteken. Als je alle combinaties in een kenteken gaat verdraaien dan kom je altijd wel bij een kleine zwarte auto uit...." Eckert vond de werkwijze van de agent niet kies. "De vasthoudendheid verbaast me enorm, de risico's op fouten is behoorlijk groot zo..."

'Kenteken leidt naar u'

Na een korte schorsing om alles op een rijtje te zetten, kwam politierechter Bracht tot haar oordeel. "Het begint bij het kenteken en dat is het eerste dat leidt naar U." Het onderzoek van de politie is volgens haar goed uitgevoerd. "Er wordt binnen de cijfers die getuige aangeeft, de combinaties bekeken. En dat is de enige auto die voldoet aan de kleine zwarte Toyota. De getuige wist ook te melden dat het een Toyota. Ik ga ervan uit dat het wel die auto is geweest." Ook de signalementen van de getuigen komen overeen met de verdachte. "Het kan niet anders zijn dat u dat geweest bent." Bracht veroordeelde de man uit Oentsjerk tot een taakstraf van 100 uur.