Zoon pint rekening van dementerende moeder uit Holwerd helemaal leeg

di 18 oktober 2022 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een 58-jarige man uit Veendam beroofde zijn moeder uit Holwerd van tienduizenden euro's. Meestal werd er elke keer 100 euro afgeschreven. Soms gebeurde dat 15 keer op één dag in de periode van 1 januari 2018 tot februari 2021.

Hoewel het 'ernaar ruikt', vond politierechter Rielke Bracht onvoldoende bewijs voor alle transacties. Dat gold niet voor de diefstal van 12.711 euro. Dit bedrag had de zoon vanaf moeders rekening overgemaakt naar zijn KNAB bankrekening.

Loss pintransacties

De man zou daarnaast ook nog eens 35.400 euro met losse pintransacties hebben buitgemaakt. Een aantal keer werd op dezelfde dag geld gestort op zijn eigen bankrekening. De man had na het overlijden van zijn vader voorgesteld om de financiën voor zijn moeder te doen. Nadat hij aan de slag ging, raakte de vrouw al haar geld kwijt.

Dementie

De vrouw kwam niet alleen in de schulden terecht, ze werd ook nog eens door haar zoon bij Woonzorgcentrum De Batting in Harlingen afgezet. Dat was in 2020 toen de vrouw dementie kreeg en naar de instelling moest. De zoon zou daarna nooit meer langs gekomen zijn. De diefstal van het geld kwam later via een deurwaarder aan het licht toen de huur bij Thus Wonen niet meer betaald werd. Terwijl ze al een tijd niet meer in Holwerd woonde, ging de huur van haar huis wel door.

Toegestopt

De 58-jarige zoon bekende bij de politie dat hij inderdaad 12.711 euro had overgeschreven naar zijn rekening nadat hij een volmacht had gekregen. Met de rest van de gepinde bedragen had hij niets mee te maken. Volgens hem deed zijn moeder zelf ook boodschappen en zijn moeder zou hem wel eens wat toegestopt hebben. Ook wist hij niets van overgemaakte bedragen van de spaarrekening naar de betaalrekening. Door ziekte was hij dinsdag niet aanwezig tijdens de rechtszaak.

Nooit meer geweest

De bewindvoerder van de vrouw was wel aanwezig om de zaak toe te lichten. Hij benoemde de auto van het echtpaar dat de zoon verkocht had. Ook dit geld is nooit meer teruggezien. "Hij heeft letterlijk zijn moeder naar Harlingen gebracht en hij is daarna nooit meer geweest. Ze was beginnend dementerend en de moeder miste haar kleinkinderen nog erg in het begin." De vrouw heeft nu geen cent meer.

Eén pinpas

Officier van justitie Ger Strootker vond dat het bewezen was dat de man zo'n 48.000 euro had gestolen van zijn moeder. "Er zijn vele honderden euro's gepind, er kan geen andere verklaring zijn dan dat de verdachte dat gedaan heeft. Er was maar één pinpas en de verdachte wist dat er geld op die rekening stond." Strootker eiste een celstraf van twee maanden.

Idiote situatie

"Dit is geen winkeldiefstal maar dit is iemand die keer op keer het belang van zijn eigen moeder het raam heeft uitgegooid en zijn eigen belang voorop heeft gesteld." Het stuitte de officier tegen de borst dat het geld uiteindelijk weer bij de verdachte terecht komt als zij komt te overlijden. "Dat soort idiote situaties worden hierdoor gecreëerd door dit gedrag." Strootker hoopte dat de zoon met een celstraf tot inkeer komt.

Rechter Bracht vond dat er alleen voldoende bewijs was voor de diefstal van 12.711 euro. "Wat betreft de gehele 48.011 euro, daarvan staat niet voldoende vast dat het hele bedrag door de verdachte is gepind en toegeëigend. Daarvan weten we te weinig." De man werd veroordeeld tot een celstraf van twee maanden. Ook de vordering van 12.711 euro voor de moeder werd toegewezen.