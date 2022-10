Benzinetank leeggehaald: brandstofdief of kwajongensstreek?

ma 17 oktober 2022 15.40 uur

KOLLUM - Is er een brandstofdief actief in Kollum of gaat het om een kwajongensstreek? Dorien reed maandag richting haar werk in Drachten, maar strandde net achter Twijzel. De oorzaak? Een lege benzinetank. Onderweg merkte de vrouw al dat er iets niet helemaal pluis was. Haar benzinemeter ging wel heel erg hard naar beneden. Ze besloot om huiswaarts te gaan, maar tevergeefs. “Nog voordat ik thuis gehaald had, stond ik al stil”, aldus Dorien.

Haar familie heeft de auto naar een garagebedrijf in Kollum gesleept. De oorzaak werd al snel gevonden: een gat in de brandstoftank. Voor Dorien vielen de puzzelstukjes in een keer op hun plaats. Er hing namelijk sinds zaterdagnacht al een sterke benzinegeur in haar woning. Een zoektocht leverde niets op. Achteraf gezien denkt de eigenaresse dat de restanten uit de tank in een put terecht zijn gekomen. Dit heeft waarschijnlijk de penetrante geur veroorzaakt.

De benzinetank is vermoedelijk zaterdag tussen 22.00 uur en 02.00 uur leeggehaald. De auto stond geparkeerd aan de Timmerwerf in Kollum. Er is aangifte gedaan bij de politie. Door middel van een post op Facebook hoopt Dorien getuigen te vinden en wilt ze andere automobilisten waarschuwen. De politie laat WâldNet weten dat er nog geen andere meldingen of aangiftes zijn gedaan van een brandstofdief.