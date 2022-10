Komende tijd gunstig weer voor laag gasverbruik

ma 17 oktober 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - Goed nieuws voor de gasrekening. De komende twee weken wordt 'zacht weer' verwacht. Dat meldt Weeronline. Dat betekent lagere stookkosten dan normaal. Het verbruik hangt voor een deel af van het weer en de ontwikkeling van deze prijzen ook. Zowel in Nederland als in nagenoeg heel Europa is het de komende twee weken relatief zacht voor de tijd van het jaar en dit heeft een gunstige invloed.

Er is de komende twee weken geen kans op relatief koud weer. Met zuiden- tot zuidwestenwinden wordt zachte lucht aangevoerd. Hierdoor ligt de middagtemperatuur meestal boven de gebruikelijke waarden en koelt het in de nachten vaak niet veel af. Op de koudste dagen liggen de temperaturen rond de normale waarden voor half oktober.

De enige uitzonderingen zijn het uiterste noordwesten (met name IJsland) en zuidoosten (Griekenland, Turkije), waar kans is op temperaturen iets lager dan gebruikelijk. In Frankrijk, Duitsland, de Alpenlanden, Oost-Europa en ook Zweden en Finland is het tot eind van de maand waarschijnlijk 2 tot 3 graden warmer dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Hierdoor zal het gasverbruik in deze landen ook relatief laag zijn en dit heeft een gunstige invloed op de prijs voor heel Europa.

