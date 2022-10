'BigHunters' gezocht in de herfstvakantie

ma 17 oktober 2022 10.35 uur

BURGUM - Vanaf maandag 17 oktober worden Burgum en Feanwâlden overspoeld met rode spaarvarkens. Van Campen & Dijkstra, zelfstandig adviseur van RegioBank in Burgum organiseert deze week de BigHunt: het leukste familiespeurspel voor de herfstvakantie.

Tijdens de BigHunt zijn in Burgum en Feanwâlden 80 rode spaarvarkens verstopt die gevonden moeten worden. De BigHunters die deze biggen vinden, mogen het spaarvarken houden. In een aantal biggen zit een sleutel waarmee de kluis gekraakt kan worden en een extra prijs in de wacht gesleept kan worden.

BigHunt actie

We kwamen Tjeerd Joustra en Ype de Haan van RegioBank tegen, die bezig waren spaarvarkens te verstoppen en vragen wat ze aan het doen zijn. "Wij verzorgen tijdens de herfstvakantie een leuke en ludieke actie voor de kinderen uit Burgum en Feanwâlden. In totaal hebben wij tachtig spaarvarkens verstopt in Burgum en Feanwâlden. Hoe leuk is het om met je gezin je in de buitenlucht te vermaken en te gaan hunten naar onze biggen? Lekker gezond bezig zijn en ook nog eens leuk voor jong en oud", aldus Tjeerd en Ype.

Kraak de kluis

De eerlijke vinders, die de BigHunters worden genoemd, mogen de gevonden spaarpot houden. Een mooie rode spaarpot in de vorm van een varken. De spaarvarkens zijn voorzien van een QR-code waarmee achterhaald kan worden wat de vinder met het spaarvarken kan doen. Sommige spaarvarkens hebben namelijk een extra prijs.

In het spaarvarken zit een sleutel waarmee de kluis gekraakt kan worden. Maar de vraag is of de juiste sleutel in het spaarvarken zit? Deze kluis, met 'goud' erin, staat in de RegioBank vestiging aan de Florynwei 1-L in Burgum. Heb je dus in de herfstvakantie een big gevonden? In het park? Bij de sportvelden? Check dan snel de inhoud en kijk of je de kluis kunt kraken. "Wat er in de kluis ligt... dat blijft nog een verrassing", zegt Ype met een glimlach.

Sparen is belangrijk

Zakgeld en een spaarpot is het ideale middel om te starten met sparen en hiermee leren kinderen omgaan met geld. Zo oefenen zij stap voor stap met geld om te gaan, waar ze later profijt van hebben. Spelenderwijs worden de verschillende munten herkend en leren zij dat als je iets wilt kopen, dat je er voor moet sparen. Ype: "Alle kinderen hebben dromen en wij vinden het belangrijk om te helpen samen deze dromen waar te maken. En bij alle BigHunters die tijdens de actieperiode een rekening openen bij ons, storten wij € 20 startkapitaal op de nieuw geopende rekening. Een mooi begin om de dromen waar te maken."

Buurtzame bank

RegioBank is de bank in de buurt en staat voor 'buurtzaam'. Zij spelen een maatschappelijke rol in het leven van mensen. Enerzijds door een persoonlijke benadering met de bank in de buurt en anderzijds door ook daadwerkelijk aanwezig te zijn in het leven van klanten en de buurt. "Regelmatig staan wij voor de klas om uitleg te geven over het omgaan met geld, geven we workshops over veilig internetbankieren of ondersteunen we leuke evenementen waarbij we fysiek aanwezig zijn. En soms organiseren we een actie voor de buurt, zoals deze BigHunt actie." Tjeerd en Ype werken beiden bij Van Campen & Dijkstra, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Burgum.

Goed voorbeeld doet volgen

Deze BigHunt actie is vorig jaar bij de Van Campen & Dijkstra vesiging in Steenwijk en Gorredijk begonnen. En na dit enorme succes in beide plaatsen, heeft Van Campen & Dijkstra besloten deze actie dit jaar weer in te zetten en dan ook in alle andere plaatsen waar zij een RegioBank-vestiging hebben. Meer informatie met BigHints of BigHulp is te vinden op het speciale Facebook-evenement van deze BigHunt actie.

Ga naar vancampendijkstra.nl/BigHunt voor alle ins en outs van deze superleuke actie.

