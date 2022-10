VoorpremiÃ¨re film 'Grutte Pier' in theaterkerk

Voorpremière film 'Grutte Pier' in theaterkerk

zo 16 oktober 2022 18.41 uur

NES (NOARDEAST FRYSLâN) - Op donderdag 20 oktober is de Friestalige film Grutte Pier als speciale voorpremière te zien in Theaterkerk Nes. Voorafgaand wordt de film ingeleid door regisseur Steven de Jong. De film Grutte Pier is vanaf 27 oktober in de bioscopen te zien.

Grutte Pier vertelt het verhaal van de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, de legendarische krijger die een belangrijk historisch figuur voor Friesland is. Een magisch verhaal over Friese kleigrond, de bodem waar ontzettend veel bloed is vergoten en even zoveel mensen het leven lieten voor hun vrijheid. Grutte Pier gaat ook over de slag bij Warns waar in 1345 de Friese onafhankelijkheid werd bevochten. Een ode aan Fryslân dat voor vrijheid vocht en zijn ziel moest aanspreken voor een beter leven!

De hoofdrol van Grutte Pier wordt vertolkt door Milan van Weelden (bekend van musicals zoals Billy Elliot en Macbeth), die zich speciaal voor Grutte Pier het Fries eigen gemaakt heeft. Zangeres Elske DeWall (countrygroup The BlueBirds, The Passion) maakt haar speelfilmdebuut en Bram van der Vlugt is te zien in zijn laatste filmrol. Naast hen zien we onder meer Carla DeBruine, Syb van der Ploeg (leadzanger van De Kast), Jan Arendz (Kameleon) en Cas Jansen (GTST, De 12 van Oldenheim).

Het verhaal

Het is 1514, een jaar waarin elke opstand de kop in wordt gedrukt door huursoldaten die de onderdrukte burgers tevens beroven van hun eigendommen. De imposante Grutte Pier, zo sterk als een os en 2.10 meter lang, leeft op zijn boerderij een bescheiden leven met zijn gezin. De liefde voor zijn vrouw Rintsje (Elske DeWall), zijn kinderen en Fryslân zorgen ervoor dat Pier de rust in zijn kop weet te bewaren, ondanks de steeds luider wordende stemmen in zijn hoofd. Als ook de boerderij van Pier, die is gezegend met een enorm rechtvaardigheidsgevoel, wordt geplunderd en in de fik gestoken, kolkt het bloed steeds heftiger door zijn aderen. Hij besluit om zijn land te bevrijden van alles en iedereen die denkt de baas te kunnen spelen....