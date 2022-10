Duizenden mensen verwelkomen Amerikaanse F-22's

zo 16 oktober 2022 16.27 uur

LEEUWARDEN - Het was zondag topdrukte bij de vliegbasis van Leeuwarden. Duizenden mensen waren naar de vliegbasis gekomen om vier Amerikaanse F-22 gevechtsvliegtuigen te zien. Ook arriveerden er C-17 transportvliegtuigen.

De provinciale weg van Leeuwarden naar Stiens stond vol met mensen en auto's. Het was de eerste keer dat type toestel in Nederland te zien was. De F-22 Raptor is een zogenaamde stealth welke niet te zien zijn op een radar.

Vliegbasis Leeuwarden is de komende twee weken gastheer voor eenheden van de Amerikaanse luchtmacht. In deze periode vliegen Nederlandse en Amerikaanse gevechtsvliegtuigen gezamenlijke oefenmissies.

FOTONIEUWS