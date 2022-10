Welke graffitispuiter liet zijn tag achter op deze bunker?

zo 16 oktober 2022 12.19 uur

HOLLUM - Een bunker aan de Engelsmanduun in Hollum op Ameland is bespoten met graffiti. De politie vraagt zich af welke graffitispuiter zijn tag hier heeft achtergelaten.

Vermoedelijk ging de graffitispuiter te werk in de week van 10 oktober. De politie is op zoek naar getuigen die hier meer over weten. Er is aangifte gedaan bij de politie. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844.