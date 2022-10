Natuurgebied De Mieden in Vroege Vogels TV

za 15 oktober 2022 09.42 uur

BUITENPOST - Het natuurgebied De Mieden staat zaterdagavond centraal in het tv-programma Vroege Vogels op NPO2. De Mieden is een eeuwenoud Fries landschap waar zeldzame planten groeien en dieren leven.

Groene Glazenmaker

Boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer laat de groene glazenmaker zien. Het is een grote libel waarvan de vrouwtjes volledig groen zijn en de mannetjes deels blauw. Deze zeldzame soort heeft een grote populatie in De Mieden. Ze zijn afhankelijk van de krabbenscheer om zich voort te planten. De groene glazenmaker legt haar eitjes in deze plant. Wanneer het winter wordt, zinkt deze waterplant naar de bodem waardoor de eitjes ook veilig blijven voor roofdieren.

Pingo's

Ook de voor Friezen bekende pingo's komen aan bod. De pingoruïnes kenmerken het natuurgebied. De diepe kraters zijn gevormd tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien. Deze begon zo'n 116.000 jaar geleden. Destijds was er een toendraklimaat in Nederland en was de bodem permanent bevroren. Door opborrelend grondwater dat aan het oppervlakte bevroor ontstonden er ijsheuvels. Zo ontstond er een rand langs de kuil. Toen het tijdens het Holoceen (ongeveer 11.000 jaar geleden) warmer werd, smolt het ijs en verdwenen de ijsheuvels, de grote kuilen bleven achter.

Waterspitsmuis

Ook de waterspitsmuis komt voorbij. Het is een zeldzame soort en ook de grootste spitsmuis van Europa. Hij kan zowel boven- als onderwater jagen. Het diertje kan maar liefst 20 seconden onder water blijven.De muis jaagt zowel op het land als in het water.

Kijk de uitzending zaterdag 15 oktober om 19.50 uur op NPO 2. Lees meer en bekijk alvast fragmenten via de website van Vroege Vogels TV