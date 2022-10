Wat SEO betekent in jouw online marketing plan

vr 14 oktober 2022 17.37 uur

LEEUWARDEN - Het is inmiddels algemeen bekend dat SEO marketing een grote aanwinst is wanneer je jezelf online beter op de markt wil zetten. De toevoeging in jouw online marketing plan gaat je op termijn goede winst opleveren door het toegenomen aantal potentiële klanten op je website. De invloed en schaal van SEO als discipline wordt echter vaak nog steeds onderschat. Wij vonden het weleens tijd worden SEO in de spotlight te zetten.

De verandering van de online marketing

Kan jij je nog een tijd voorstellen vóór het internet? Wij namelijk nauwelijks. Als het op online marketing aankomt, is het landschap ook enorm veranderd. Dat is niet gek, want meer en meer bedrijven en organisaties begrijpen de toegevoegde waarde van een goede online marketingstrategie. Niet langer is het belangrijk een pagina in de krant te krijgen: bovenaan komen staan bij een Google search is de beste reclame. En dat hebben ondernemers begrepen.

SEO is al sinds het begin van het internet een discipline die ingezet werd door bedrijven voor hun eigen marketingstrategie. Na een aantal jaar volgde Google Ads, waarbij bedrijven en organisaties advertentieruimte konden kopen om online zichtbaarder te zijn. Momenteel pikken ook sociale media als Facebook en Instagram een graantje mee: zij adverteren op vergelijkbare manieren met hun eigen kanalen. SEO blijft hierin echter toch wel een van de grootste, en populairste.

SEO: slim en duurzaam

Dat komt omdat SEO een duurzame manier van online marketing is bevonden door velen. Dat is goed te verklaren. SEO marketing maakt gebruik van de algoritmes van de zoekmachine, door te matchen met zoekwoorden. Alles wat op het internet wordt gezet, is er lastig vanaf te krijgen. Van dat feit zijn we allemaal op de hoogte. SEO speelt hier heel slim op in. Blogs en backlinks zijn voor lange tijd terug te vinden op domeinen die vervolgens weer gelinkt werden aan de bedrijven die werken met Linkbuilding. Zo wordt er voor langere tijd geïnvesteerd in de vindbaarheid van de bedrijven online.

Hoe werkt dat dan?

Dat zit zo: alles wat vaak genoemd wordt, vindt Google waardevol. Hoe meer blogs en backlinks dus verwijzen naar jouw website, hoe vaker jouw website als belangrijk wordt beschouwd door de zoekmachine. Omhoog met die site, dus! Hoewel het een tijdje kan duren voordat je op de eerste pagina beland bent, blijf je daar waarschijnlijk wel een tijdje staan. De blogs en backlinks doen dat immers ook. Er is wel telkens wat investering nodig om vaker benoemd te worden door andere blogs en websites. Maar dat is met een goed uitgedachte marketing strategie, zeker in samenwerking met een online marketing bureau, natuurlijk absoluut geen probleem.

En bedenk jezelf dit maar wanneer je er zelf over nadenkt te investeren in een SEO marketingstrategie: meer backlinks betekent betere zichtbaarheid. En betere zichtbaarheid resulteert in meer potentiële klanten. Onderschat de kracht van een goede SEO marketing strategie dus niet!