Gestolen auto van Sil Koen teruggevonden in het water

vr 14 oktober 2022 16.45 uur

DE KNIPE - De gestolen auto van Sil Koen is donderdagochtend teruggevonden in het water langs de Dominee Veenweg in De Knipe. Het voertuig werd een dag eerder gestolen bij een woning aan diezelfde straat. Een paar honderd meter verder belandde het voertuig in een sloot. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Hulpdiensten rukten groots uit en hebben direct een zoekslag gemaakt in het water. Zelfs een traumahelikopter was aanvliegend. Er werd uiteindelijk niemand aangetroffen. Toen het voertuig - die volledig onder water lag - door een mobiele kraan aan de kant werd gehaald bleek het al snel om de gestolen auto van Sil Koen te gaan.

"De auto stond te koop en was sinds woensdagochtend vermist", aldus Sil. "Wij hebben nog geen zicht op een eventuele dader". Vermoedelijk is de autodief in één rechte lijn richting Bontebok gereden. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien kunnen contact opnemen met de eigenaar of met de politie via 0900-8844.

