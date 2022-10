Admiraliteitsdagen na 2024 niet meer elk jaar

vr 14 oktober 2022 15.41 uur

DOKKUM - De Admiraliteitsdagen in Dokkum worden de komende jaren afgewisseld met de Weken van de Admiraal. In de oneven jaren, dus ook komend jaar, zijn er Admiraliteitsdagen. Vanaf 2024 zijn er in de even jaren Weken van de Admiraal.

De Weken van de Admiraal wordt een kleinere versie van de Admiraliteitsdagen, verspreid over een aantal weekenden. Het eerste weekend van september blijft centraal staan, net als tijdens de Admiraliteitsdagen. Door de Admiraliteitsdagen af te wisselen met de Weken van de Admiraal, blijft het haalbaar ieder jaar festiviteiten te organiseren in de stad, en wordt er antwoord gegeven op de vraag naar meer spreiding.

"Het organiseren van Admiraliteitsdagen vraagt veel van de organisatie, vrijwilligers en sponsoren. Door ze af te wisselen met de Weken van de Admiraal kunnen we die inzet spreiden", vertelt voorzitter Rigtje Monsma. "Bovendien bleken de Weken van de Admiraal een erg sterk concept in 2021. Het past bij de weg die we zijn ingeslagen om niet groot, groter, grootst te willen, maar een familiefestival voor iedereen te organiseren."

De eerstvolgende Admiraliteitsdagen vinden plaats op 7, 8, 9 en 10 september 2023. In 2024 zijn er Weken van de Admiraal.