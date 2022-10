Positieve meerjarenbegroting gemeente Tytsjerksteradiel

vr 14 oktober 2022 13.57 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel komt met een positieve meerjarenbegroting voor de jaren 2023-2026. Het is de eerste begroting van deze raadsperiode. De gemeente heeft al eerder verschillende ingrijpende besluiten genomen om de financiën op orde te krijgen en dat werpt nu zijn vruchten af. Bovendien is er voor de komende jaren meer duidelijkheid vanuit het Rijk gekomen over de middelen voor Jeugd.

Geen verhoging van lasten

“As gemeente binne wy der foar de mienskip, foar ús ynwenners en ûndernimmers. Se fertsjinje ekstra omtinken en stipe yn dizze ûnwisse tiden. We wolle dêrom de lêsten net ferheegje.” zegt wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel over de begroting voor 2023-2026. Zo wordt de extra verhoging van 2,5% van de OZB niet doorgevoerd en worden de huurtarieven van sportaccommodaties niet verhoogd.

\'Behoedzaamheidsbuffer’

Tytsy Willemsma: “De wrâld stiet op tal fan flakken yn \'e brân. Dat soarget foar noed op allerhande gebiet, sadat je amper witte wêr’t je earst en lêst de skouders ûnder sette moatte. “Wy hawwe in fûnemint, mar we witte net oft it sterk genôch wêze sil. Dêrom wolle wy hoeden wêze.” Het college stelt aan de raad voor om een​​'behoedzaamheidsbuffer' op te nemen in de begroting.

Het college kiest hiervoor vanwege de ongrijpbaarheid en de aard van acute problemen die een onmiddellijke reactie vereisen; zoals bijvoorbeeld energie, inflatie en vluchtelingen. Het doel van de buffer is meerledig. Om acute problemen het hoofd te bieden. Om de grote schommelingen door het onzekere karakter van de verschillende crises binnen de begroting op te vangen. En om ruimte te creëren voor ambities uit het raadsprogramma en coalitieakkoord. Door de opname van een behoedzaamheidsbuffer stuurt het college op een gelijkmatige verdeling in het meerjarenperspectief en kan het ook het hoofd bieden aan dat wat zich acuut aandient.

Op donderdag 3 november behandelt de gemeenteraad de begroting.