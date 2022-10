Achtkarspelen presenteert sluitende begroting voor 2023

vr 14 oktober 2022 13.50 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen presenteert voor de komende jaren een sluitende begroting. Naar verwachting komt het resultaat in 2023 uit op ongeveer €600.000. De gemeenteraad vergadert op 3 november over de begroting.

Turbulente tijd

In de wereld om ons heen gebeurt veel. De bestaanszekerheid van velen staat onder druk. “Er is een enorme toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne. We zien ook dat de prijzen erg zijn gestegen. De gevolgen hiervan voor onze burgers zijn groot”, aldus wethouder Jouke Spoelstra (financiën). “Ook komen er grote veranderingen op ons af op terreinen als arbeidsmarkt, klimaat, energie, stikstof en opvang statushouders”, vervolgt Spoelstra. “Ook hier zullen we als gemeente direct of indirect op moeten anticiperen. Dat vraagt veel van onze mienskip en van de organisatie”.

Voorzichtig positief

Spoelstra is daarom voorzichtig positief over de resultaatontwikkeling van de begroting die voorligt. Voor de start van het nieuwe college biedt dit een redelijk gunstig uitgangspunt voor de komende jaren. Er is zo een kleine buffer beschikbaar om in te spelen op ontwikkelingen.

Ook is er beperkt ruimte om een start te maken met de uitvoering van het bestuursakkoord. Uitdagingen zijn er ook op het gebied van het gemeentefonds. “De aangekondigde herijking per 1 januari 2023 pakt voor onze gemeente slecht uit. Voor de periode van 2026 en daarna is een winstwaarschuwing op zijn plaats. We zien daar een enorme terugval in de rijksbijdrage”. De gemeente blijft daarom samen met andere noordelijke gemeenten strijden voor een betere en meer rechtvaardige verdeling van rijksmiddelen.

Oog voor ambities

Ondanks alles heeft het college ook oog voor de realisatie van ambities in onze leefomgeving. Preventie en veiligheid, het verbeteren van verbinding tussen inwoners en gemeente en het stimuleren van overheids- en burgerparticipatie zijn belangrijke speerpunten. Ook wil het college inzetten op werk- en leerprojecten in de gemeente.