Zorgen om historische beuk in centrum van Burgum

do 13 oktober 2022 22.01 uur

BURGUM - Een aantal inwoners van Burgum maakt zich zorgen over de historische beukenboom aan de Noordersingel in Burgum. Raadslid Dineke Wagenaar (VVD) stelde hiervoor donderdagavond vragen in de gemeenteraad.

De inwoners stellen dat deze beeldbepalende boom er niet al te best voor staat. Zij vermoeden dat dit te maken heeft met de omstandigheden waarin de boom

momenteel verkeerd. Er staat vanwege de bouw van de 3 van Sminia een grote container en er ligt een geasfalteerd fietspad waardoor er weinig water bij de boom lijkt komen.

Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel kon laten weten dat de boom inderdaad minder ruimte heeft gekregen na de herinrichting van het plein. "It is kloppet dat it te krijen hat mei de romte dy't de beam earder hie. Hy is ek wat heger kommen te stean." In 2021 kreeg de boom al een groeiplaats behandeling en de effecten hiervan duren twee jaar. "Mar, dit jier hat dizze beam wol te lijeen hân fan de droegte." De gemeente verwacht wel dat dankzij de behandeling dat hij het zal overleven.