Raadslid na vier jaar vervolgd voor 12 flesjes wietolie

do 13 oktober 2022 19.40 uur

LEEUWARDEN - De 51-jarige Erwin Duursma, raadslid van D'66 in Tytsjerksteradiel, moest donderdag - na vier jaar - voorkomen bij de meervoudige kamer voor het bezit van 12 flesjes wietolie. Het was een traumatische ervaring die hij er destijds aan over hield, de inval van de politie om 6 uur 's ochtends en een nacht in de cel. "Ik ben er heel erg van geschrokken, ik heb nooit de associatie gehad dat wietolie harddrugs zijn."

Duursma was tijdens de zitting fel en soms emotioneel vanwege alles wat er was gebeurd. Het Openbaar Ministerie verwijt hem dat hij harddrugs in bezit had. De politie kwam hem op het spoor omdat hij vrienden had bij een motorclub waarnaar de politie onderzoek deed. Er volgde een inval bij hem thuis. Twee flesjes stonden op het nachtkastje in de slaapkamer en elders werden tien flesjes in een mand aangetroffen. Duursma had de flesjes geregeld voor zijn vrouw die een burn-out had en zijn schoonmoeder met darmkanker. Met de huisarts was gesproken dat het mogelijk effect zou hebben, sommige mensen hebben er baat bij.

Negen maanden

Dat de flesjes vervolgens negen maanden op het politiebureau lagen, steekt Duursma. "Als je negen maanden wacht om het überhaupt door te sturen naar het laboratorium en dat kort daarna de flesjes vernietigd zijn, dan denk je..... Ik ben geen specialist maar ik vind het onderzoek nogal een jamboel. Doe het dan ook zorgvuldig. Had ze allemaal laten checken." Duursma realiseerde dat hij van leer trok en zei: "Sorry dat ik zo fel ben, ik heb 1422 dagen de tijd gehad om er nu wat over te zeggen. Ik zit in de politiek en ik houd van feiten."

De flesjes wietolie waren gemaakt door een 58-jarige vriend uit Oosterbierum. Omdat zijn vrouw en schoonmoeder er baat bij hadden, besloot hij ook twee hennepplanten in de tuin te zetten zodat zijn maat grondstoffen had. In zijn telefoon vond het Openbaar Ministerie daar later bewijs voor. Hij had appcontact over hoe de planten geknipt en gedroogd moesten worden.

Alles vernietigd

Rechter Remco-Jan Maring zag de frustratie van de Mûneinster en vroeg of hij twijfelde over het onderzoek naar de flesjes waarvan uiteindelijk één werd onderzocht. "Als ik ergens van beschuldigd wordt dan wil ik het graag zeker weten." zo antwoordde Duursma. Het zit hem dwars dat uiteindelijk alles werd vernietigd. Bij zijn maat werden 166 flesjes in beslagnomen. "Ik begin gewoon te twijfelen, wie zegt dat die ene van de 166 van mij is. Als alles weg is, dat voelt voor mij niet prettig."

Geen opdrachten

De aanhouding had grote consequenties voor Duursma. Hij zou plaatsnemen in de Raad van Toezicht van een welzijnsinstelling en dat ging niet door. Ook met zijn eenmanszaak ging het niet lekker. "Ik deed heel veel in het publieke domein en alle offertes die ik had uitstaan werden afgebeld of ze namen de telefoon niet op. Ik heb gelukkig wel een partij die vóór medicinale wiet is, dat is D66 en die is achter me blijven staan. Ik ben in maart herkozen en dat doet me wel goed."

Wantrouwen

Het was even een emotioneel moment voor Duursma toen de persoonlijke gevolgen werden besproken. Hij noemde een voorbeeld. "Je krijgt contant geld van vrienden en je stort het en dan komt de bank gelijk vragen of ik iets aan het witwassen ben..." Dat mensen hem wantrouwen dat zat hem ontzettend dwars. De aanhouding was onderdeel van een groter politie-onderzoek waarbij ook leden van motorclub Hells Angels betrokken waren. Andere verdachten, die deze week moesten voorkomen, hadden veel meer op hun kerfstok.

Eis: 40 uur taakstraf

Het Openbaar Ministerie vond het evident dat er 12 flesjes waren aangetroffen. "Alle flesjes hadden dezelfde afmetingen en dezelfde inhoud." aldus de officier van justitie. Het onderzochte flesje had 9% THC, zo bleek uit onderzoek van het NFI. "Dit is een harddrugs, dit is een feit. Meneer Duursma houdt van feiten. Daar kan ik ook niets anders van maken." Het lange tijdsverloop vond de officier geen reden om tot strafvermindering te komen vanwege een relatief lage strafeis. De officier eiste een taakstaf van 40 uur. Hij vond dat de verdachte moest weten waar hij mee bezig was. "Duursma was bij uitstek de persoon die dit thema in de politiek op de agenda had kunnen krijgen."

Paar flesjes wietolie

Advocaat Tjalling van der Goot begon zijn betoog met de woorden: "De berg heeft een muis gebaard." Duursma werd destijds opgepakt en verdacht van opiumdelicten die een ernstige inbreuk maakten op de rechtsorde. En hij werd verdacht van misdaden in georganiseerd verband. "Zie nu wat er van terecht is gekomen. Het bezit van een paar flesjes wietolie." Van der Goot vond het 'krom' dat hennepolie (extract van hennep red.) als harddrug wordt aangemerkt terwijl hennep zelf een softdrug is. "Het woord harddrugs doet geen recht aan wat het is, dat mag geen rol spelen in deze zaak." CBD olie met een lager THC gehalte is zelfs te koop bij drogisterij.

Bovendien werd het onderzochte flesje pas op 9 augustus onderzocht. "Het heeft al die tijd bij de politie gelegen. Niemand weet wat er met dit flesje is gebeurd." Van der Goot: "Je moet de vloeistof die je onderzoekt op de juiste wijze bewaren zodat je de situatie van het moment van in beslagname benaderd." Mogelijk is de samenstelling veranderd. De raadsheer was verbaasd toen hij het proces-verbaal van 26 mei 2020 las. "Wat staat er in? Abusievelijke zijn alle flesjes met inhoud vernietigd. Een onderzoek daarna kan niet meer. Dat raakt een eerlijk proces."

Zwaar aangezet

"De zaak is zwaar aangezet en cliënt heeft er buitengewoon veel last van gehad. Duursma is raadslid in de gemeente en in de media is de aanhouding breed uitgemeten. Hij was genoodzaakt om een persbijeenkomst te organiseren om te weerleggen dat hij betrokken was bij drugshandel." Voor Van der Goot is het een zaak die niet eens een vervolging verdiend. "Eigenlijk is de vraag: Wat voor nut heeft het om mijn cliënt 40 uur werkstraf op te leggen, of überhaupt een straf op te leggen? Het antwoord is er niet." Hij pleitte voor een schuldig verklaring zonder strafoplegging. (artikel 9a).

De meervoudige kamer doet uitspraak op 10 november 2022.

Poll: Wat is in jouw ogen hennepolie?

Harddrugs 6.3%

Softdrugs 93.8%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!