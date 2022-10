Kruising Quatrebras gaat in week van 26 oktober op de schop

do 13 oktober 2022 15.22 uur

NOARDBURGUM - De kruising Quatrebras bij Noardburgum gaat vanaf 26 oktober op de schop. Op dit moment is de provincie Fryslân druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden aan de N355.

Op woensdag 26 oktober start aannemer BAM Infra met onderhoud aan de N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum. Als alles volgens planning verloopt dan zijn deze werkzaamheden op vrijdag 28 oktober klaar. "Om de hinder zoveel mogelijk te beperken werken we ’s avonds en 's nachts." aldus de provincie Fryslân.

De N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum is van woensdagavond 19.30 uur tot donderdag om 5.30 uur en van donderdagavond 19.30 uur tot vrijdag 5.30 uur afgesloten voor verkeer. Overdag is de weg open voor verkeer.

Omleidingsroute

Verkeer vanaf kruispunt Quatrebras richting Noardburgum en Buitenpost (en andersom) leiden we tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht van 26 en 27 oktober om over de N356 (De Centrale As), de N31, de N369 en de N355 (zie omleidingsroutekaartje).

Werkzaamheden kruispunt Quatrebras

In de week van 24 oktober week voert BAM Infra ook voorbereidende werkzaamheden uit aan kruispunt Quatrebras. Deze werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur. Het verkeer kan over het kruispunt rijden, maar de werkzaamheden kunnen beperkte hinder geven.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan de N355? Kijk op www.fryslan.frl/N355