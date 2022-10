Man (22) vloog zonder gordel met 130 uit de bocht

do 13 oktober 2022 13.20 uur

SUWâLD - Een 22-jarige bestuurder beseft nu pas dat hij levensgevaarlijk bezig was. Rechter Kees Post sprak over een 'schokkend verkeersverhaal' en officier van justitie Ger Strootker vond het een wonder dat er niemand gewond raakte tijdens zijn mislukte vlucht voor de politie.

De man, woonachtig op de camping bij Leeuwarden, sloeg in zijn zwarte BMW op 23 februari op de vlucht toen hij de politie tegenkwam bij de stoplichten aan de Anne Vondelingweg. Hij deed dit omdat hij met een ingevorderd rijbewijs reed en zijn auto niet kon missen vanwege zijn toenmalige werk in Groningen.

Met 130+ over het Alddiel

De politie zette met zwaailicht de achtervolging in over het Alddiel. Agenten verklaarden dat ze met 100 km/u over het spoor en drempels schoten om de verdachte bij te kunnen houden. Ze reden 120 km/u door een 60 km zone en ze zagen de BMW nog uitlopen.

Uit de bocht

Bij de Rustenburgerweg zagen de agenten de man met knipperende rode lampen remmen. Dat betekent dat er een 'noodstop' wordt gemaakt. De man remde zo hard om de bocht te kunnen halen. De man sloeg vervolgens rechtsaf over de Aldemiede waar de politieauto 134 km/u reed en niet dichterbij kwam. In een flauwe bocht verloor de man de macht over het stuur. Hij raakte enkele bomen en is daarna over de kop over twee meter brede sloot gevlogen. De BMW kwam op de rechter kant tot stilstand in het weiland.

Gevaar

"Ik besefte dat ik dood had moeten zijn, ik had ook geen gordel om" zo vertelde hij donderdag aan rechter Post. "Ik besef na dit ongeluk wel dat je zo niet kan rijden en andere mensen in gevaar kan brengen...." De auto, waarvoor hij 23.000 euro had betaald, werd total loss verklaard. Hijzelf kwam er zonder al te veel kleerscheuren vanaf. Na het ongeval werd de man - even voor middernacht - geboeid en aangehouden door de politie.

Foute vrienden

Dat de man zonder rijbewijs reed, had hij te danken aan het feit dat hij eerder bij Deventer veel te snel had gereden. Destijds dacht hij achterna gezeten te worden door een Mercedes. Deze bleek een undercover auto van de politie te zijn. Hij dacht destijds dat 'foute vrienden' hem achtervolgden.

Acht strafbare verkeersfeiten

"U heeft niets te zoeken op de weg. U mag helemaal niet deelnemen aan het verkeer. U kunt de verantwoordelijkheid helemaal niet aan" zo dacht officier Ger Strootker over de man. De verdachte had het rijbewijs op 31 mei 2018 gekregen en pleegde inmiddels acht strafbare verkeersfeiten. De 22-jarige betuigde spijt: "Dit ongeluk is de hardste les die ik ooit heb gehad, dat je ook dood kan gaan. Sindsdien heb ik nooit meer een overtreding gemaakt."

Eis

Dat de man in zijn auto naar de rechtbank was gekomen, verbaasde Strootker ook. Na vier maanden inhouding op 23 februari, had hij het roze kaartje net weer terug. Echter, op 22 maart 2022 legde de politierechter hem een rijontzegging van zes maanden op vanwege een ander verkeersdelict. Kennelijk was deze straf nog niet verwerkt in de systemen.

"Ik hoop dat het doordringt en het besef er eens komt. Als dit zo doorgaat, dan gaat het eens helemaal fout." Strootker matste de man, eigenlijk zouden enkele weken cel op zijn plaats zijn. Hij eiste een taakstraf van 60 uur, een rijontzegging van 6 maanden voorwaardelijk en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand met een proeftijd van 2 jaar.

'Goede kant'

Raadsheer Bert Kabel vertelde dat het CBR bezig is met een rijvaardigheidsonderzoek en dat hij door een foute vriend in het verleden op het verkeerde pad belandde. "Cliënt gaat de goede kant weer op". Hij had eerder enkele weken in de cel gezeten en Kabel was bang voor het stapelen van straffen. Hij kon zich vinden in een taaktstraf. Eind 2021 heeft de jongeman gebroken met de foute man en moest hij zelfs een tijdje onderduiken. Hij wil nu een nieuw bestaan opbouwen en heeft een goede baan.

Idiote rit

"Als u tijdens deze idiote rit iemand geraakt had, dan had u levenslang..." zo sprak rechter Post de verdachte toe. "U bent een ongeluk dat staat te gebeuren." Hij ging mee in de eis van de officier van justitie. Hij veroordeelde hem tot een taakstraf van 60 uur voor het misdrijf en de voorwaardelijke straffen. "U komt vandaag goed weg, maar ik denk wel dat het de laatste keer is. Ik heb u gematst omdat de officier dat ook deed in zijn eis."