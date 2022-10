Leerlingen VO Surhuisterveen lezen voor tijdens de Kinderboekenweek

do 13 oktober 2022 10.32 uur

SURHUISTERVEEN - Op woensdag was de uitvoering van het samenwerkingsproject tussen leerlingen van Singelland VO Surhuisterveen en groepen 2 t/m 4 van basisscholen De Hoekstien uit Surhuisterveen en de JLS uit Surhuizum. De leerlingen van de 4e klas Dienstverlening & Producten (D&P) hebben in de onderbouw klassen van de basisscholen een activiteit verzorgd in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was ‘GiGa Groen’.

De leerlingen hebben een kinderboek voorgelezen en zijn met de kinderen in gesprek gegaan over het boek. Aansluitend zijn de groepen bezig geweest met een knutselopdracht en-/of een opdracht met taal en letters die te maken had met het boek en het thema ‘GiGa Groen’. Voor de leerlingen van beide scholen was het een erg leuk en vooral leerzaam project. Een mooi voorbeeld van hoe basisonderwijs en het voortgezet onderwijs elkaar kunnen versterken.