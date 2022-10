Brand in koeler bij veevoederfabriek in Stroobos

wo 12 oktober 2022 20.45 uur

STROOBOS - Bij veevoederfabriek Sikma BV aan de Groningerstreek in Stroobos heeft woensdag korte tijd brand gewoed. Door nog onbekende oorzaak was even na 19.30 uur een koeler in brand gevlogen. Via een transportband zou de brand zich vervolgens verspreiden. De brand zorgde voor flinke rook in het pand.

Twee voertuigen van brandweer van Buitenpost en Grijpskerk kwamen ter plaatse. Rond 20.30 uur hadden zij de brand onder controle. Ook de hoogwerker van brandweer Drachten kwam uit voorzorg ter plaatse. Deze hoefde niet in actie te komen.

