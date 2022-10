Na 9 jaar heeft Meindert zijn gestolen crossmotor terug

wo 12 oktober 2022 19.35 uur

DRIEZUM - De 29-jarige Meindert de Vries uit Jistrum kan zijn geluk niet op. Na ruim 9 jaar heeft hij zijn gestolen crossmotor weer terug. Het gaat om een rode Honda CR125 uit 2007.

De crossmotor werd in maart 2013 samen met een zwarte KTM SX144 gestolen uit een bedrijfspand in Driezum. De dieven waren destijds heel specifiek op zoek naar deze motoren. Andere motoren werden aan de kant gezet. De forensische opsporing van de politie heeft wel een onderzoek ingesteld maar de zaak werd al gauw gesloten. Het enige wat Meindert nog via de politie weet is dat de dader op Nike Air Max maatje 43/44 liep.

Zes versnellingen

"Wy binne noch steeds motorminsken en ik bleau sa no en dan sykjen op Marktplaats" zo vertelt Meindert. Op een zeker moment was het raak. Hij zag zijn Honda met gespoten naven. Dat zou wel hem wel eens kunnen zijn. Hij nam contact op met de verkoper uit het midden van het land. Hij wilde weten of deze Honda zes versnellingen had. De motor was namelijk van een serieuze crosser geweest die de versnellingsbak had uitgebreid. De meeste Honda's hebben namelijk vijf versnellingen. Het bleek te kloppen.

43 telefoontjes

Ook andere kenmerken lieten geen twijfel mogelijk. Zo had de verkoper de radiateur-beschermers nog die Meindert zelf gemaakt had omdat ze anders niet goed pasten. Uiteraard wist de verkoper van niets en had hij hem ook weer gekocht. Na 43 telefoontjes en vier verkopers leidde het spoor naar verschillende mensen in en om Assen. Daar is deze crossmotor in 2014-15 van verschillende eigenaren gewisseld.

"Der misse wy no it spoar." Meindert is vastberaden om ook zijn gestolen KTM terug te vinden. "Wy wolle dy oare ek wer werom ha..." De politie is al ingeschakeld en een agent liet hem deze week weten dat zij de zaak weer openen. Dankzij het speurwerk zijn er voldoende aanknopingspunten. Zijn Honda gaat Meindert volgende week ophalen. Hij heeft hem gekocht van de verkoper. "Dy man dy't him no hat, kin der niks oan dwaan fansels..." De man hielp ook gelijk mee om het spoor naar de dief/dieven te vinden.

Meindert hoopt snel zijn KTM terug te vinden en hij roept mensen op om zich te melden. "Lit alle minsken dy't der wat fan witte, kontakt opnimme..."