Een werksfeer creëren waar iedereen zich goed voelt? Wij geven tips

wo 12 oktober 2022 13.46 uur

DOKKUM - Wie wil er nu geen positieve werksfeer binnen het bedrijf? Werknemers gaan zo niet alleen met plezier naar werk, maar ook de productiviteit op de werkvloer knalt omhoog. Voor een werkgever is niets fijner dan blij en gemotiveerd personeel. Merk je dat de werksfeer bij jouw organisatie nog niet is zoals het hoort te zijn? Worden er gemotiveerde werknemers gezocht? Volg dan deze tips en wie weet staan jouw werknemers binnenkort te stralen op de werkvloer!

1. Maak het persoonlijk

Met veel medewerkers in dienst, is het geen ramp dat je niet precies weet wie iedereen binnen je organisatie is. Maar ook kan het zijn dat werknemers elkaar niet zo goed kennen. Een goede werksfeer begint bij het kennen van elkaar en weten met wie je te maken hebt. Denk maar na: waarschijnlijk zie je collega’s meer dan de mensen uit je privéleven. Als band tussen collega’s ontbreekt, heeft dat veel invloed op de werksfeer. Het is dus belangrijk dat jouw werknemers elkaar goed kennen. Maar hoe zorg je hier nu voor? Begin klein en vrijblijvend. Organiseer zo nu en dan een gezamenlijke lunch met je team of maak wat speciaals van de vrijdagmiddagborrel. Het moet vooral niet gemaakt zijn.

2. Open communicatie

Goede communicatie is een van de drijfveren van een fijne werksfeer. Wanneer je merkt dat er in jouw bedrijf niet zo’n fijne sfeer hangt, praat hier dan over met je werknemers. Vraag wat zij van de sfeer vinden en wat ze graag anders willen zien om de sfeer te verbeteren. Verzamel vervolgens alle feedback en bespreek dit een keer in een grote brainstorm. Zijn teams niet echt teams? Investeer je tijd in goede communicatie en neem iedereen hierin mee.

Zorg dat deze brainstorm heel open is, en dat iedereen kan zeggen wat hij of zij vindt. Let wel op dat mensen elkaar niet gaan aanvallen, maar dat het gesprek vooral bestaat uit feedback. Geef daarbij mensen ook zeker de kans om een-op-een te sparren of hun hart te luchten. In een grote groep komen zij misschien niet helemaal tot hun recht.

3. Wissel het harde werk af met plezier

Alle werknemers moeten natuurlijk hun werk zo goed mogelijk uitvoeren. Maar in een goede organisatie draait het om meer dan werk alleen. Werken neemt voor velen een groot deel van de tijd in beslag: dan moet het natuurlijk wel leuk blijven. Een goede teamsfeer speelt hierin een grote rol.

Een goede manier om een goede teamsfeer te behouden is door af en toe teamuitjes te organiseren. Van uitgebreid borrelen in een café tot bootje varen op de grachten en van een hapje eten samen tot elkaar bekogelen met verf tijdens paintball. Je kunt kiezen wat je wilt, zolang het maar wel past bij jouw bedrijf en jouw werknemers. Of kom met de mogelijkheid voor werknemers om in de pauze echt even wat anders te doen. Tafeltennis, dart, spelletjes of een gameconsole: even niet werken en met elkaar plezier maken! Je zal merken dat dit zorgt voor een betere band onderling

Dus geen paniek als de werksfeer anders is dan wat het hoort te zijn en ook geen reden om vacatures spoed online te zetten. Een werksfeer is iets waar je samen aan kunt werken. Met deze tips hopen we jullie als organisatie een duwtje in de goede richting te hebben gegeven.