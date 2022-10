'Geen kubuswoningen in Vrijburgh 2 Drachten'

DRACHTEN - De bouw van kubuswoningen aan de invalsweg van de nieuwbouwwijk Vrijburgh in Drachten past niet in de landelijke omgeving. Het karakter van de woningen past wel in een stedelijke omgeving of aan de noordkant van het nieuwbouwplan, waar al soortgelijke woningen staan. Op de grens met plattelandsgebied zijn woningen met een zadeldak veel meer op hun plek.

Met deze boodschap kwamen wijkbewoners dinsdagavond naar de vergadering van de Ronde Tafel in Smallingerland. Ze hadden zich verzameld in de actiegroep Buurtfront, die het gemeentebestuur wil bewegen om het bestemmingsplan in die zin aan te passen.

Woordvoerder R. Krist pleitte bovendien voor een maximaal aantal woningen in de plannen. Op dit moment staan er 151 huizen ingetekend, maar volgens het plan mogen dat er maximaal 171 zijn. De Buurtfront-bewoners zijn bang dat de planontwikkelaar bij tegenvallers het plan gaat indikken. Op hetzelfde terrein worden dan meer woningen gebouwd. Volgens Krist is dat in Drachten eerder gebeurd en daar waren de bewoners daar allesbehalve blij mee.

De gemeenteraad neemt op dinsdag 25 oktober 2022 een besluit over het bestemmingsplan Vrijburgh 2.