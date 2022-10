Boot brandt volledig uit op water bij Grote Wielen

wo 12 oktober 2022 09.50 uur

LEEUWARDEN - De brandweer is woensdagmorgen massaal uitgerukt voor een bootbrand op de Grote Wielen bij Leeuwarden. Op het water dreef een boot die volledig in brand stond. De brandweer had moeite om bij het vaartuig te komen, mede doordat een brandweerboot niet wou starten.

Voor zover bekend raakte niemand bij de brand gewond. De rook die bij de brand vrij kwam was in de verre omtrek te zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

