Emotionele avond over komst crisisopvang in Stroobos

di 11 oktober 2022 22.09 uur

GERKESKLOOSTER - Een kleine 150 mensen kwamen dinsdagavond af op een informatiebijeenkomst in het dorpshuis van Gerkesklooster / Stroobos. De gemeente Achtkarspelen informeerde deze avond de dorpsbewoners over de komst van een crisisnoodopvang voor vluchtelingen.

Buiten het dorpshuis stond voor aanvang een trekker met aanhangwagen met vlaggen die op de kop hingen. De vlaggen waren ook met stokken in de haag van de naastgelegen kerk geplant. Toen een bestuurslid van de kerk deze wilde verwijderen, liet een man in een jasje van Farmers Defence Force duidelijk weten dat hij eraf moest blijven. Verder voltrok de avond zich vooral emotioneel en beladen.

75 vluchtelingen

De gemeente wil de komende maanden maximaal 75 vluchtelingen opvangen in de voormalige basisschool De Claercamp aan de Hoogstraten. Diverse omwonenden vonden het niet kies dat het gemeentebestuur al een besluit had genomen en maakte zich bovendien grote zorgen.

Geen veiligelanders

Burgemeester Oebele Brouwer benadrukte tijdens de bijeenkomst dat alleenstaande mannen uit veilige landen niet welkom zijn in het dorp. Ook gaf hij aan dat er een duidelijke einddatum is: "1 maart is voor mij 1 maart" zo drukte hij de aanwezigen op de borst. Sommigen konden dit niet geloven omdat de komst van de vluchtelingen ook al was besloten zonder raadpleging van de dorpsbewoners.

Speciaal telefoonnummer

Er waren niet alleen dorpsbewoners op de informatie-bijeenkomst. Er waren ook meerdere mensen aanwezig uit de omringende dorpen. Burgemeester Brouwer liet weten dat de dorpsbewoners een speciaal vast telefoonnummer krijgen waar ze heen kunnen bellen als er wel een onveilige situatie is. "Als iemand zich niet gedraagt dan gaat ie terug naar ter Apel. Ik duld geen gedonder."

De meeste vragen werden gesteld door mensen die zich zorgen maakten. Kunnen mijn kinderen nog wel veilig over straat? Staat de burgemeester hiervoor garant? Komt er een avondklok voor de vluchtelingen? Op de beladen avond deed burgemeester Brouwer zijn best om de zorgen weg te nemen. De vluchtelingen zijn altijd vrij om te gaan en staan waar ze willen maar als er iets misgaat, dan zullen ze daar op aangesproken worden, zo liet hij weten.

Na ruim een uur werd de avond afgesloten. In de komende weken zal de voormalige basisschool klaar worden gemaakt voor de opvang. Op verzoek van de gemeente heeft de media de bijeenkomst in de zaal niet vastgelegd op video.

