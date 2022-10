Regenboogbankjes officieel onthuld in Dokkum

di 11 oktober 2022 18.25 uur

DOKKUM - Wethouder Rebecca Slijver van Noardeast onthulde dinsdag, samen met Lenie Lap, twee regenboogbankjes op de Grote Breedstraat in Dokkum. Slijver heeft het onderwerp LHBTI+ in haar portefeuille: "Elk minsk is moai en bysûnder. Elk docht der ta. En eltsenien is frij om te wêzen wa’t hy of sy is", aldus wethouder Slijver. De onthulling was op Coming Out Day



Noardeast-Fryslân wil een veilige en gastvrije gemeente zijn voor alle inwoners en bezoekers. Ook voor de LHBTI+ gemeenschap. De gemeente laat dit al zien door vier keer per jaar de regenboogvlag te hijsen. Maar op steeds meer plekken wappert het hele jaar door de regenboogvlag.



De 'regenboogbankjes' kwamen in Dokkum via een motie in de gemeenteraad. Deze motie kwam voort uit de gemeentelijke regenboogwerkgroep. Deze werkgroep zet zich in om te zorgen dat Noardeast-Fryslân voor iedereen een veilige plek is om te wonen, werken en recreëren. Er worden binnenkort ook regenboogbankjes geplaatst in Kollum en Ferwert.

