Fietsster lichtgewond na aanrijding met taxi bij Kollum

di 11 oktober 2022 17.40 uur

KOLLUM - Een fietsster is dinsdagmiddag lichtgewond geraakt na een aanrijding met een taxi op de Trekweg bij Kollum. Het slachtoffer uit Engwierum had samen met haar man boodschappen gedaan in Buitenpost en was onderweg naar huis. Bij het oversteken op de kruising met de Tollingawei werd ze aangereden door de taxi.

De chauffeur liet weten dat hij de man op de fiets wel had gezien maar de vrouw niet. De chauffeur reed vanaf Kollum richting Oudwoude. Het slachtoffer is nagekeken door het ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een maand geleden werd op dezelfde plek ook al een fietser aangereden.

