Bezopen motorrijder (18) weet niet aan politie te ontkomen

di 11 oktober 2022 15.54 uur

ANJUM - Een 18-jarige motorrijder was zondagnacht smoordronken toen hij aan de politie probeerde te ontkomen. De man reed zonder verlichting, helm, kentekenplaat en rijbewijs over de Saatsenwei bij Anjum.

De man maakte een schakelfout toen hij door een hekje wilde rijden tijdens zijn vlucht. De motor sloeg af en dat was het moment dat de agenten in de politieauto de man in de kraag wisten te vatten. "Ik stopje, ik stopje, jim ha my!" riep hij naar de politie. Even daarvoor werd hij al vastgepakt door een agent die hem op de hielen zat.

Tijdens de staandehouding bleek er ook iets te zijn wat hij wel had, hij had veel te veel gedronken, zo laat de politie weten. De ademanalyse gaf een score van 1055 μg/l. Dit komt overeen met minimaal 10 glazen bier. Met drie bekeuringen en een proces-verbaal voor het rijden onder invloed van alcohol kon hij later in de nacht het bureau weer verlaten.