Wanneer heeft u recht op schadevergoeding voor een losse stoeptegel?

di 11 oktober 2022 14.51 uur

LEEUWARDEN - U bent op weg naar uw werk als u plotseling plat op de stoep ligt. De dader? Een losse stoeptegel. De gemeente is verantwoordelijk voor een goed onderhouden stoep. Kunt u de gemeente dan ook aansprakelijk laten stellen voor uw letselschade? We leggen het aan u uit in dit artikel.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk te stellen?

U ligt op de grond door een losse stoeptegel. U kijkt om u heen en ziet nergens een waarschuwingsbord. De stoeptegel steekt een aardig stukje boven de stoep uit. Als u naar de stoep had gekeken, had u het kunnen zien. Als u over straat loopt, kijkt u alleen vooruit. Logisch ook.

Wanneer heeft dan recht op schadevergoeding bij een losse stoeptegel? Als de:

Stoeptegel meer dan 3 centimeter boven de stoep uitsteekt

Gemeente op de hoogte was van de losse stoeptegel, maar geen duidelijk waarschuwingsbordje heeft geplaatst

Gemeente zonder goede reden de losse stoeptegel nog niet heeft gerepareerd

Stoeptegels zijn vaak geen eeuwig leven beschoren. Het weer, een stortvloed aan mensen, koffers, boomwortels, alles veroorzaakt slijtage. Soms kan dit zelfs voor losse stoeptegels en ongelukken zorgen. De gemeente hoort dit te voorkomen door de stoep veilig te houden.

Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld als de stoeptegel net los is komen te zitten. Soms heeft de gemeente ook een goede reden dat de tegel nog niet is gerepareerd zoals andere zaken die voorrang krijgen of als er momenteel geen budget is. Alleen dan moet de gemeente wel een waarschuwingsbordje bij de stoep plaatsen.

Bewijsmateriaal voor ongeluk met losse stoeptegel

U ligt languit op de stoep. De ambulance is al onderweg, omdat u niet meer kunt lopen. Op dit moment is het belangrijk dat u bewijsmateriaal probeert te verzamelen:

Maak foto’s van de losse stoeptegel, de straat waarin geen waarschuwingsbordjes te zien zijn, uw letsel en eventueel andere schade, bijvoorbeeld aan uw laptop. Vraag aan mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren of ze hierover willen getuigen. Verzamel daarvoor hun gegevens.

Een andere vorm van bewijsmateriaal krijgt u als u in het ziekenhuis bent geweest. De medische notitie in uw dossier is een vorm van bewijsmateriaal. Die krijgt u ook als u direct na het ongeluk naar uw huisarts gaat. Ga daarom altijd meteen naar een arts na een ongeluk. Ook als u slechts lichte verwondingen heeft opgelopen.

Daarnaast is het belangrijk dat u een logboek bijhoudt van alle gebeurtenissen na het ongeluk:

Wanneer u hulp krijgt in het huishouden

Hoeveel reistijd u kwijt bent aan doktersafspraken

Hoe u zich lichamelijk en geestelijk voelt

Schrijf hier alles in op. Zelfs de kleinste details kunnen van belang zijn. U kunt al deze informatie gebruiken bij het berekenen van uw schadevergoeding.

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

U kunt de gemeente zelf aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Hiervoor moet u een aansprakelijkheidsbrief opstellen waarin u de volgende punten verwerkt:

Uw gegevens

De datum en oorzaak van het ongeval

De aansprakelijkstelling waarin u de gemeente duidelijk aansprakelijk stelt

Een stuitingshandeling, zodat uw recht op schadevergoeding niet verjaart

Uw recht op smartengeld en wettelijke rente, zodat u dit later ook kunt eisen

Een reactietermijn

Als bijlage stuurt u kopieën van het bewijsmateriaal mee.

U kunt dit ook aan een ervaren jurist van JBL&G overlaten. Dan weet u zeker dat u geen informatie vergeet. Uw persoonlijke jurist kan dan de discussies voor u voeren met de gemeente, uw schade berekenen en de maximale schadevergoeding voor u eisen. Zonder dat u daarvoor hoeft te betalen. Als letselschadeslachtoffer heeft u namelijk recht op gratis juridische hulp. De kosten hiervan moeten worden vergoed door de verzekeraar van de gemeente.