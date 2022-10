Hardleerse man (56) zorgt wederom voor overlast

di 11 oktober 2022 10.30 uur

LEEUWARDEN - Een hardleerse 56-jarige Drachtster zorgt regelmatig voor overlast in Leeuwarden. Maandagavond was het wederom raak. De man zou zich rond 22.40 uur vervelend ophouden bij het MCL in Leeuwarden.

Toen de agenten ter plaatse kwamen bleek de man onder invloed van alcohol. Ook wilde hij het terrein niet verlaten. Hij is door de politie meegenomen en afgezet op het station. Er is proces-verbaal opgemaakt.

De Drachtster zorgt wel vaker voor overlast in Leeuwarden. De man liep eerder deze maand al dronken over de rijbaan. Dit was voor hem niet de eerste keer. Ook vond hij het nodig om stampij te maken in een lijndienst.