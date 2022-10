Bezorger (20) raakt van de weg en slaat over de kop

ma 10 oktober 2022 22.08 uur

GARYP - Een 20-jarige pakketbezorger van DHL is maandagavond met zijn busje over de kop geslagen en tot stilstand gekomen in een weiland. De Beetsterzwaagster reed op het Nonnepaed van Oudega naar Garyp toen het mis ging. Hij raakte van de weg en botste op een damwand.

De bezorger is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De pakketjes die nog in de bus lagen zijn overgeheveld naar een andere bus.

De inzet van de brandweer bleek achteraf niet nodig. Zij hebben wel voor licht gezorgd. Een berger is ter plaatse gekomen om het zwaar beschadigde voertuig uit het weiland te halen en mee te nemen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

