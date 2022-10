Houten kastje in brand gezet op grasveld Twijzelerheide

ma 10 oktober 2022 21.15 uur

TWIJZELERHEIDE - Op een grasveld langs de Skoalstrjitte in Twijzelerheide is maandagavond een houten kastje in brand gestoken. De brandweer werd om 20.32 uur opgeroepen om het brandje te komen blussen. Ook de politie kwam ter plaatse.

Het is niet voor het eerst dat er brand wordt gesticht. Eerder deze maand werden twee autobanden in brand gezet. Er werden toen ook twee jongens aangehouden die betrokken waren bij de brand. Deze keer was er ook jeugd aanwezig bij het vuurtje. De gegevens van de jongelui zijn genoteerd door de agenten.

FOTONIEUWS