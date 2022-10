75 vluchtelingen in voormalige school in Gerkesklooster

ma 10 oktober 2022 17.56 uur

GERKESKLOOSTER - De voormalige basisschool De Claercamp aan de Hoogstraten in Gerkesklooster wordt deze week ingericht voor de crisisnoodopvang voor 75 vluchtelingen. Voor inwoners van het tweelingdorp wordt op 11 oktober een informatiebijeenkomst georganiseerd in het dorpshuis.

"De tijd tussen deze brief en de bijeenkomst is kort. Maar de nood in Ter Apel is zo hoog dat we als gemeente snel over moeten gaan tot actie." zo schrijft burgemeester Oebele Brouwer in een brief aan de dorpsbewoners. De brief werd maandag bezorgd.

Achtkarspelen verzorgt de crisisnoodopvang op verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten. Uiterlijk 1 maart 2023 eindigt de opvang in Gerkesklooster en kunnen de normale activiteiten in De Claercamp weer worden opgestart.

Het COA heeft al lange tijd een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan. Het Rijk heeft daarom de Veiligheidsregio's gevraagd om tijdelijk noodopvangplaatsen te realiseren. "Als gemeentebestuur willen we onze bijdrage leveren om deze humanitaire crisis het hoofd te bieden." aldus Brouwer.

Locatie De Claercamp

De voormalige basisschool De Claercamp kwam in de gemeente naar voren als de meest geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. De locatie kan binnen vier weken gereed gemaakt worden voor de opvang van maximaal 75 personen. De vluchtelingen komen uit verschillende landen. Het gaat om mannen, vrouwen, kinderen en/of gezinnen. "Wij weten op dit moment nog niet wanneer de vluchtelingen arriveren en wat de samenstelling van de groep is. De duur van de opvang is voor maximaal vier maanden, van 1 november 2022 tot en met uiterliik 1 maart 2023."