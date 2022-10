Opnieuw inbraak in Kollumerzwaag

ma 10 oktober 2022 17.14 uur

KOLLUMERZWAAG - In Kollumerzwaag is afgelopen nacht opnieuw een poging gedaan om een inbraak te plegen. Twee mannen probeerden in te breken bij Mulder Agro aan de Foarwei in Kollumerzwaag.

Ze werden bij het bedrijf gezien tussen 02:50 uur en 03:30 uur. Ook op het industrieterrein van Kollumerzwaag werden ze gezien. Vorige week werd in Kollumerzwaag Gommers Houtbouw en een autobedrijf getroffen door een inbraak.