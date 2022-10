Vitaleer Beweegroute geopend in het Tolhuispark

ma 10 oktober 2022 17.10 uur

DOKKUM - De eerste Vitaleer Beweegroute van Noardeast-Fryslân is zaterdag geopend in het Tolhuispark te Dokkum. De route heeft 20 lessenaars met daarop onder andere buikspier-, conditie- en balansoefeningen over een afstand van 2,6 kilometer.

De oefeningen zijn uit te voeren voor jong en oud, alleen of in groepen en een groot deel is ook geschikt voor mindervalide sporters. Bij de meest uitdagende oefeningen zijn alternatieve bewegingen omschreven, om zo de beweegroute toegankelijk te maken voor iedereen. Naast fysieke oefeningen zitten er ook mentale oefeningen tussen. Zo worden alle spieren in het lijf getraind, maar geeft de route ook stof tot nadenken of juist even een fijn rustmoment.

Vitaleer streeft ernaar met deze beweegroute nóg meer mensen in beweging te brengen en wil daarmee bijdragen aan de vitaliteit in de gemeente Noardeast-Fryslân en omstreken. Iedereen wordt daarom uitgenodigd om volop gebruik te maken van de beweegroute. Het startpunt van de route is voor de hoofdingang van VC Be Quick.