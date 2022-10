Inbrekers uit Leeuwarden crashen op afrit A7

ma 10 oktober 2022 13.49 uur

MARUM - Een auto is maandagochtend gecrasht op de afrit bij de A7 bij Marum. De twee inzittenden uit Leeuwarden hadden eerder op deze dag een poging gedaan om in te breken in een woning in Zevenhuizen. Ze werden overlopen in de woning en sloegen op de vlucht.

Op de A7 werd de auto gespot door de agenten. Ze reden op dat moment in de richting van Drachten naar Groningen. Er werd direct een achtervolging ingezet. Bij de afrit van Marum crashte de 39-jarige automobilist en sloeg het voertuig over de kop. Hij en een 43-jarige inzittende werden door de politie aangehouden.

Eén van de twee raakte gewond en is onder politiebegeleiding met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De andere is door de politie meegenomen. De afrit is lange tijd afgesloten geweest vanwege het politieonderzoek.

