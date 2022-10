Kleine Rocky flink toegetakeld door Stafford

ma 10 oktober 2022 12.20 uur

TWIJZEL - Het kleine hondje Rocky uit Twijzel maakte zondag een paar angstige momenten mee. Het hondje was aan de wandel met het baasje en werd plotseling aangevallen door een Stafford-achtige hond die om de hoek kwam. De hond was samen met een herder op pad. De herder hield zich in, maar de andere hond greep direct het kleine hondje.

Baasje ook aangevallen

Rocky raakte door de aanval gewond. Het dier had flinke bijtwonden in zijn wang en oor. Niet alleen het hondje raakte gewond. Ook het baasje van Rocky werd aangevallen door de Stafford. Er moest een ambulance ter plaatse komen om de bijtwonden van het baasje te behandelen. Omdat zij als eerste ter plaatse waren werden ook direct de wonden van Rocky behandeld.

Zeven plaatsen gehecht

De zorg is later overgenomen door de medewerkers van de dierenambulance Zuid Oost Friesland. Zij hebben het beestje meegenomen en naar een dierenarts gebracht. Rocky is op 7 plaatsen gehecht. Met flink wat antibiotica en pijnstillers is het dier samen met het baasje weer naar huis gebracht door de dierenambulance.

Geen vrienden

Dat de herder en de Stafford geen vrienden van elkaar waren, werd al snel duidelijk toen ook deze hond het moest ontgelden. Ook de herder werd aangevallen. De hond kon ter plaatse worden behandeld door de medewerkers van de dierenambulance. De baas van de herder was er vrij snel en heeft geholpen om de Stafford uiteindelijk los te krijgen.

Onderling oplossen

De politie kwam rond 9.00 uur met meerdere auto's ter plaatse op de Simke Kloostermanstrjitte. Uiteindelijk is de Stafford zelf naar huis gelopen. De politie laat WâldNet weten dat de hond niet in beslag is genomen en er geen vervolgonderzoek komt. De betrokkenen zullen de kwestie onderling oplossen.