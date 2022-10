Aardbeving met kracht van 3,1 in Wirdum

za 08 oktober 2022 08.51 uur

WIRDUM - Bij Wirdum (Gr.) heeft zich zaterdagochtend vroeg een aardbeving voorgedaan met een kracht van 3.1. De beving gebeurde volgens het KNMI om 04.17 uur. Het KNMI meldde aanvankelijk dat de beving een kracht van 3.2 had, maar stelde dit later bij.

De schok deed zich voor op een diepte van 3 kilometer en is volgens het KNMI geïnduceerd, wat betekent dat er geen natuurlijke oorzaak is. In Groningen komen vaker aardbevingen voor als gevolg van de gaswinning. Volgens het instituut is het de zwaarste beving van dit jaar.