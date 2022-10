Wartenster (37) verdedigde zich juist met spray

vr 07 oktober 2022 13.47 uur

WARTEN - De 37-jarige man uit Warten, die woensdag een medewerker van Empatec aanviel met een rode spray, zegt dat hij zich verdedigde. De medewerker kwam namelijk met gebalde vuist op hem af, zo laat hij weten aan WâldNet. "Het sprayen was niet handig maar ze snapten het wel...."

De man had meerdere keren aangegeven dat de bedrijfsbus voor zijn oprit aan de Mieden stond. Hij kon niet wegkomen met zijn auto. Een medewerker van de groenvoorziening reed toen de auto wel weg, maar zette hem er even later weer neer. In de tussentijd was de bewoner nog niet vertrokken. Er ontstond daarna een discussie tussen de twee en op een zeker moment zou de medewerker met gebalde vuist op de Wartenster zijn afgekomen.

De man laat weten dat hij hem nog drie keer had gewaarschuwd en toen de spray gebruikte. Hij had deze bij zich in zijn jaszak. Het betrof een zelfverdedigingsspray welke legaal verkrijgbaar is, volgens de man. Hij heeft daarna gebeld met de gemeente en Empatec. De medewerker belde de politie. Agenten haalden hem thuis op en hij is geboeid overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden waar ze hem zeven uur hebben vast gehouden.