Kinderen brengen gezond ontbijt in gemeentehuis

do 06 oktober 2022 14.17 uur

BUITENPOST - Het belang van een goed en gezond ontbijt staat meer dan ooit op de agenda. Er wordt zelfs door het kabinet overwogen om deze startmaaltijd op school aan te bieden. Om het belang van een gezond ontbijt te benadrukken schoof Oebele Brouwer, burgemeester van Achtkarspelen, samen met leerlingen uit groep 8 van basisschool 't Holdersnêst uit Harkema aan tafel voor een gezonde start van de dag. Bakker Johan Gouma uit Buitenpost verzorgde het heerlijk vers gebakken brood deze ochtend.

Na een stop van twee jaren vanwege corona is het gelukkig weer mogelijk om het burgemeestersontbijt te organiseren. In de raadszaal van het gemeentehuis Buitenpost praat Oebele Brouwer, tussen de happen door, samen met de kinderen over het belang van een gezond ontbijt.

Het Burgemeestersontbijt is een vast onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Daarbij staan het welzijn en de gezondheid van alle Nederlandse kinderen bovenaan het verlanglijstje. Het is namelijk een feit dat veel kinderen niet, niet altijd of niet gezond ontbijten. Aandacht hiervoor blijft belangrijk. Van 3 tot en met 7 oktober ontbijten zo’n 200 burgemeesters in heel Nederland samen met basisscholen uit hun lokale regio.

