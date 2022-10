Huis van de maand: Tsjerk Hiddesstraat in Kollum

do 06 oktober 2022 12.27 uur

KOLLUM - Deze woning kruist bijna alle vakjes in het positieve. Ruim, karakteristiek, met daarbij grote praktijk-/hobbyruimten. Een prachtige kavel met veel privacy en rust op een (bijna) centrumlocatie in het voorzieningsrijke Kollum. Het geheel is gelegen op een perceel eigen grond van maar liefst 915m2. Het is echt een prachtig geheel om te zien en met wat kluswerkzaamheden is er een waar droompaleis van te maken!

Dit vrijstaande landhuis is in 1970 degelijk, luxe en met veel authentieke details gebouwd. De garage met ruimtes erbij zijn in gebruik geweest als praktijkruimtes van een dierenarts.

Het geheel voldoet aan het E-energielabel en is voorzien van dak- en gevelpanelen en isolatiebeglazing. Het geheel wordt verwarmd door een HR-107 cv-combiketel.

De indeling is als volgt:

Begane grond

Woning

Hal/entree met toiletruimte inclusief toilet en fontein; een meterkast; een geiserruimte met geiser; trap naar 1e verdieping incl. traplift; keukenruimte met een L-vormige open keuken en een mogelijkheid voor een grote eettafel of juist een kookeiland; doorzonwoonkamer met groot glasoppervlak waaronder een serre en een serreuitbouw; een houtkachel en een directe toegang tot terras en tuin; bijkeuken met witgoedaansluitingen; proviandkast met kelder.

Praktijkruimte

Hal/entree; slaapkamer/bijkeuken met wastafel; 3 grote werk-/garageruimtes.

1e etage:

Woning

Overloop met statige vide; 3 ruime slaap-/werkruimtes waarvan een met balkon en een met ruim dakterras; badkamer met toilet, bidet, wastafel en ligbad inclusief douche.

Praktijkruimte

Bergzolder.

2e etage:

Woning

Overloop met veel bergruimte; slaapkamer met dakkapel en een stookruimte met berging.

Buiten:

Riant, privacyrijk perceel met vele zon- en schaduwplekjes. Aan de achterzijde van het perceel bevindt zich een houten tuinschuur. De oprit is zeer royaal en biedt ruimte aan meerdere auto's. Daarnaast is aan de overzijde van de straat ruime parkeergelegenheid.

Kollum

Kollum, voor wie het dorp niet kent: dé plaats in Noordoost Friesland om te wonen, te verblijven, te recreëren en om van daaruit er op uit te trekken. Het ligt halverwege tussen de steden Groningen en Leeuwarden. In zo'n 40 autominuten zijn deze steden en is ook Dokkum en Drachten te bereiken.

In de nabijheid ervan kunt u zich in alle rust laven aan landschap, natuur en cultuur. Te denken valt aan de Friese Wouden, met het nabijgelegen Veenkloosterbos, het Nationaal Park Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast heeft het Friese, Groningse en Drentse (platte)land nog veel meer te bieden.

Wilt u reizen per trein, in 10 minuten brengt een bus u op het dichtstbijzijnde station of naar elders. Maar u hoeft er niet op uit te trekken, want in en rond dit fantastische huis, met al die verschillende hoekjes en ruimten, is het een verademing om te wonen, te werken en te ontspannen. Wilt u toch even proeven van de typerende Kollumer gezelligheid? Binnen een paar minuten wandelt u door de authentieke winkelstraat en langs de Diepswal. Het dorp heeft een hoog voorzieningsniveau. Zo beschikt het onder andere over een jachthaven, 3 supermarkten, 2 bakkers, een slager, een bouwmarkt, een autogarage, en meerdere horecagelegenheden met terrasjes.

Tevens zijn er vele sportvoorzieningen, beschikt het dorp over een eigen bibliotheek en zijn er 3 basisscholen en een middelbare school.

Bent u ook zo gecharmeerd van alle mogelijkheden die dit prachtige geheel aan de Tsjerk Hiddesstraat 73 te Kollum biedt? Onze flexibele makelaars bekijken graag alle mogelijkheden met u.