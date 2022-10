Man (37) spuit vloeistof op medewerker groenvoorziening

do 06 oktober 2022 09.35 uur

WARTEN - Een boze 37-jarige man ging woensdag door het lint in Warten. De man was het niet eens met met de werkzaamheden die werden gedaan aan de graskanten op de Mieden in het dorp. Hij beledigde de medewerkers van de werkzaamheden.

Even later spoot de verdachte rode vloeistof over één van de medewerkers en het bedrijfsvoertuig. De politie wist de 37-jarige man aan te houden.