Brand in dak van woning snel onder controle

do 06 oktober 2022 08.44 uur

KOOTSTERTILLE - Door nog een onbekende oorzaak is er in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in een dak van een woning aan de Opperkoatsterwei in Kootstertille. De brandweer van Drogeham en Drachten werden rond 00.30 uur opgeroepen.

Door middel van een binnenaanval was de situatie snel onder controle. Wel ontstond er schade in de woning. Stichting Salvage is ter plaatse gekomen om te helpen met de afhandeling van de brand- en waterschade.

FOTONIEUWS