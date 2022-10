Ook in Friesland veel irritaties over gokreclames

wo 05 oktober 2022 18.04 uur

LEEUWARDEN - Gokreclames op de televisie kregen tot vorig jaar weinig tot geen aandacht. Dat veranderde toen het online gokken werd gelegaliseerd in Nederland. De legale kansspelaanbieders kregen de kans om zich in de markt te zetten en maakte daar dankbaar gebruik van. Het aantal gokreclames op de televisie en in bijvoorbeeld bushokjes steeg drastisch. De irritaties over de gokreclames namen toe en ook de politiek ging zich ermee bemoeien.

Onlangs werd er door CasinoReviews.nl een uitgebreid onderzoek gepubliceerd over gokreclames in Nederland. In het onderzoek werd er onder andere gekeken naar de hoeveelheid gokreclames, de ongerichte reclames, de beperkingen en naar de vergelijking met andere landen.

Hoeveelheid regionale gokreclames

De overvloed aan gokreclames op de televisie is drastisch afgenomen, maar lange tijd werden wij ook doodgegooid met buitenreclames. Het ging dan bijvoorbeeld om reclames van legale kansspelaanbieders in bushokjes of op grote billboards langs de snelweg. In Friesland kon men ook op bijna elke straat wel een gokreclame tegenkomen, wat natuurlijk ook voor veel irritaties zorgde. De gemeente Tilburg besloot om zijn beurt om gokreclames in 2023 te verbieden uit het straatbeeld, diverse andere steden en dorpen besloten om hetzelfde te doen. De reden daarachter is de enorme hoeveelheid aan regionale gokreclames. Vrijwel alle kansspelaanbieders besloten om te stoppen met buitenreclames, slechts enkele casino’s zijn daardoor nog zichtbaar in het straatbeeld.

Groningse politiek komt in actie

In maart 2022 besloot de gemeente Groningen om in actie te komen. De lokale politiek ging zich met de zaak bemoeien. De ChristenUnie kwam al relatief vroeg met het voorstel om de gokreclames in de gemeente aan te pakken. De partij was van mening dat gokken er onschuldig uitziet, maar veel risico’s met zich meebrengen, zoals gokverslavingen en schulden. De aanpak zou volgens de ChristenUnie de eerste stap zijn richting preventie op het gebied van schulden en verslavingen binnen de eigen gemeente. De ChristenUnie kreeg al snel bijstand van de SP in deze kwestie. De SP-voorman Jimmy Dijk maakte zich vooral zorgen om het gebruik van bekende voetbaliconen, maar rolmodellen zijn op het moment al verboden.

Verbod op ongerichte reclame

De landelijke politiek wist eveneens zijn stempel te drukken en ongerichte gokreclames werden verboden. Het is vanaf 1 januari 2023 verboden voor kansspelaanbieders om ongerichte reclame te maken in Nederland. Reclames in Friese bushokjes zijn dus vanaf het nieuwe jaar ook verleden tijd. Daarnaast zal ook sponsoring vanaf 2025 niet meer zijn toegestaan, zowel voor programma’s, sport als evenementen. Het grootste deel van de betaalde voetbalclubs in Nederland worden op het huidige moment gesponsord door een legaal gokbedrijf.

Gokreclames in het buitenland

In het buitenland lopen de autoriteiten tegen identieke problemen aan. De groei van het aantal online kansspelaanbieders zorgt ervoor dat er steeds meer reclames op de televisie verschijnen en de overheden moeten besluiten om maatregelen te treffen. In de verschillende landen worden er dan ook diverse maatregelen getroffen, zoals een verbod op een casinobonus of een zeer strenge regels omtrent de soorten reclames. Het is dus een bekend fenomeen, in andere landen lopen ze tegen dezelfde problemen aan.

