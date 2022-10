Zeldzame weidebeekjuffer ontdekt op bedrijventerrein

wo 05 oktober 2022 12.38 uur

KOOTSTERTILLE - Sinds eind vorig jaar leggen wildcamera's op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar beelden vast van de dieren die er voorkomen. Dat leverde in de afgelopen maanden weer mooie en verrassende resultaten op. Zoals bijvoorbeeld filmbeelden van de weidebeekjuffer, een libel die in Friesland zeldzaam is.

Waren er in de voorgaande kwartalen veel waarnemingen van hazen en reeën, in de zomerperiode waren dat er beduidend minder. Waarschijnlijk is de oorzaak hiervan de droogte geweest waardoor bijvoorbeeld sloten droog stonden. Desondanks zijn in de periode juli t/m september weer diverse filmopnames van onder andere reeën, hazen, steenmarters, koolmees en merel gemaakt. Door de camera op het bedrijfsterrein van Van Assen Recycling werd zelfs een bijzondere libel vastgelegd: de weidebeekjuffer. Hoewel deze libellensoort in Nederland vrij algemeen is, komt deze in Friesland, en zeker in het noorden, zeldzaam voor.

Pilotproject

Om meer zicht te krijgen op welke dieren voorkomen op de bedrijventerreinen Westkern bij Kootstertille en Skûlenboarch bij Eastermar zijn er eind vorig jaar elf cameravallen geplaatst. Dit maakt onderdeel uit van het pilotproject “Samen investeren in biodiversiteit” van de stichting Ynnatura waaraan negen bedrijven (Stertil, Consolis VBI, Combex Bouwlogistiek, Brouwer & Brouwer, Van Assen Recycling, Asfalt Productie Kootstertille, Koninklijke Oosterhof Holman, Vermilion Energy en Nederlandse Gasunie) en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel deelnemen.

Per drie maanden worden de camera’s door een medewerker van ecologisch Bureau Faunax gecontroleerd en de resultaten verwerkt en in de Nationale Databank Flora en Fauna geplaatst. Een compilatie van de beelden van juli t/m september is te zien via www.ynnatura.nl/nieuws Ook kan daar de tabel met alle waarnemingen per locatie worden gedownload.