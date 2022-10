Voor het eerst op fietsvakantie? Volg dit stappenplan

di 04 oktober 2022 15.50 uur

LEEUWARDEN - Je bent altijd op vlieg-, auto- of treinvakantie geweest en bent wel toe aan iets anders, iets nieuws. Als je niet weg deinst voor een fysieke uitdaging, waarom ga je dan niet op fietsvakantie? Je bent nergens van afhankelijk en continu in de buitenlucht. Wat wil een mens nog meer? Juist, een georganiseerde reis. Ga daarom niet roekeloos op je stationsfiets er vandoor, maar loop dit stappenplan door.

Brainstormen

Wil je in Nederland of het buitenland? Warm of koud? Natuur of stad? Er zijn zoveel manieren waarop je je vakantie kunt invullen. Daarom is het goed om van tevoren een brainstormsessie in te plannen. Zo zou je bijvoorbeeld eerst een stuk met de trein kunnen reizen en vanaf daar met de fiets verder. Ga je met kinderen, dan is het ook handig om na te denken wat voor hen geschikt is. Als je helder hebt wat je graag zou willen, kun je ervoor kiezen om alles zelf te plannen of dat te laten doen door een reisbureau.

Planning maken

Mocht je het toch aandurven om zelf de hele reis te plannen, dan is er een aantal punten waar je misschien alvast rekening mee wilt houden. Zo kan het handig zijn om alvast te kijken of er wel geschikte fietsroutes zijn. Verschillende routes zijn online te vinden, maar ook dit kun je uiteraard zelf bedenken. Thuis kun je alvast een globale dagplanning maken. Wil je hele afstanden fietsen of juist veel pauzes voor bezichtigingen? Het boeken van overnachtingen is in sommige gevallen ook praktisch om voor je vakantie alvast te doen.

Paklijst samenstellen

Aangezien je geen enorme koffer op de fiets kunt meenemen, is het beter om zo licht mogelijk in te pakken. Houd daarbij ook rekening met verschillende weersomstandigheden. Voor kleding is het onder andere handig om een helm, windjack en reflecterend hesje mee te nemen. Als je van plan bent om te kamperen dan is een tent niet geheel onbelangrijk. Ook zijn kookspullen zoals borden, bestek, een brander en genoeg voedsel dan handig. Vergeet ook niet gereedschap en een EHBO-set mee te nemen.

Fiets voorbereiden

Het allerbelangrijkste tijdens een fietsvakantie is, je verwacht het niet, een fiets. Je kunt voor verschillende soorten fietsen kiezen. In alle gevallen is het verstandig om een fietsverzekering af te sluiten, mocht er iets mis gaan. Zo kun je bijvoorbeeld een trekkingfiets, mountainbike of een elektrische fiets verzekeren. Ga voor de reis ook na of alle onderdelen het goed doen. Denk aan: versnellingen, remmen of verlichting.

Heb je bovenstaande stappen allemaal goed voor elkaar, dan kun je uitgaan van een goed georganiseerde fietsvakantie en lekker die buitenlucht in.