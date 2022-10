Albert Hoof 40 jaar in dienst van de brandweer Kollum

ma 03 oktober 2022 18.15 uur

KOLLUM - Zaterdag 1 oktober 2022 was het 40 jaar geleden dat Albert hoof in dienst trad van de vrijwillige brandweer in Kollum. Veertig jaar bij de brandweer is een uitzonderlijk aantal jaren. De meeste brandweerlieden zullen dit aantal jaren nooit halen.

Albert Hoof is bij de brandweer gekomen door zich aan te melden bij Hielke Douma die toen bevelvoerder was bij de brandweer. Dit was zo maar niet klaar, Albert was niet getrouwd en dat moest eerst maar plaatsvinden. Nadat Albert getrouwd was heeft hij zich opnieuw aangemeld en op 1 oktober 1982 werd hij aangenomen.

Albert heeft door de jaren heen alle opleidingen voltooid, van brandwacht eerste klas, chauffeur/pompbediener, hoofdbrandwacht tot bevelvoerder en in 2006 uiteindelijk ploegleider. Na 40 jaar is Albert nog altijd bloedfanatiek en staat hij er voor zijn ploeg.

Op de oefenavond en korpsavond zal onder het genot van een hapje en drankje nog stil worden gestaan bij deze mijlpaal.