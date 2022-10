Doggydance in Burgum: dansende honden in Westermar

ma 03 oktober 2022 15.53 uur

BURGUM - Het Europees Kampioenschap Freestyle Doggydance werd dit weekeinde gehouden in sporthal De Nije Westermar in Burgum. De organisatie was in handen van de Nederlandse Dog Dance Bond.

In de ochtend was de finale HTM, een wedstrijd waarbij de hond op een afstand van maximaal 1.30 meter van zijn baasje moet blijven. De HTM werd gewonnen door de Zweedse Nina Steinbach met haar hond Lykka. Burgumse Grytsje Wagenaar met haar hond Onyx haalde helaas de finale niet. Wagenaar mocht de middag wel aftrappen met een demonstratie.

De finale freestyle werd vervolgens gehouden. Hierbij won de Belgische Herlinde Jans met haar hond Sharilin Kiki op overtuigende wijze de wedstrijd. Het meest spectaculaire duo was misschien wel Gianni Orlandi met zijn Usainbolt. Zij deden een act met als thema James Bond.

