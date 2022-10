Zorgen in Paesens over mensen 'van buiten' die huizen kopen

ma 03 oktober 2022 14.07 uur

PAESENS - Dorpsbelang Paesens maakt zich steeds meer zorgen over mensen 'van buiten' die huizen in het

dorp kopen. Ze gaan er zelf niet wonen maar verhuren het voor recreatief gebruik. De zorgen werden gedeeld met wethouder Jouke Douwe de Vries die als contactwethouder een bezoek bracht aan het dorp.

De huizenverkoop voor recreatie gaat ten koste van de leefbaarheid. De 'eigen' jeugd kan hierdoor geen woning meer krijgen. De gemeente Noardeast-Fryslân wil dat voorkomen maar hoe dat aangepakt gaat worden, is nog niet bekend.

Dijkverhoging of extra huizen

Dorpsbelang maakt zich verder hard voor een plan om een aantal nieuwe woningen te bouwen. Als de jeugd

in Paesens Moddergat kan blijven wonen, is dat ook gunstig voor het behoud van de voorzieningen,

zoals de basisschool. De gekozen locatie valt echter onder het gebied dat door het Wetterskip Fryslân voorlopig is geclaimd voor gebruik bij de komende dijkverhoging.

Het gemeentebestuur wil zich er sterk voor maken om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Als er niet gebouwd kan worden op de beoogde locatie, dan moet er gekeken worden naar alternatieven.