Air Combat Command oefent met afwerpen van bommen op Vliehors

ma 03 oktober 2022 11.58 uur

LEEUWARDEN - Om te allen tijde gereed te zijn en blijven voor inzet in NAVO-verband of met andere coalitiepartners, oefenen gevechtsvliegtuigen van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht in week 41 in het afwerpen van bommen met explosieve lading. Van maandag 10 tot en met donderdag 13 oktober wordt er geoefend tussen 9.00 en 16.30 uur. Op vrijdag 14 oktober wordt er geoefend tussen 9.00 en 12.00 uur.

Vliegers en ondersteunend personeel trainen dagelijks om hun vaardigheden op peil te houden om een bijdrage te leveren aan de bescherming van onze huidige manier van leven en de welvaart in Nederland. Het omgaan met explosieve bommen is één van deze vaardigheden.

Aan het afwerpen van één (explosieve) bom gaat een heel proces vooraf. Zo wordt de bom in elkaar gezet, getransporteerd naar en opgehangen aan het vliegtuig, elektronisch getest en gecontroleerd door het grondpersoneel en de vlieger. Tijdens de vluchten hebben de vliegers contact met personeel op de Vliehors range en krijgen ze toestemming om het wapen in te zetten. Bij de uitvoering van alle stappen staat de veiligheid van mens en materieel, maar ook de natuur centraal.

Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidshinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel een meetpost in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetpost staat in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range.

De oefeningen vinden plaats op de Vliehors Range op Vlieland, dat tijdens de oefening gesloten is voor publiek. Vanuit veiligheidsoogpunt is de grens van het oefenterrein gemarkeerd met waarschuwingsborden en tijdens oefeningen voorzien van rode vlaggen.

Feiten over de Vliehors range: